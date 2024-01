Eine Tour durch die Stadt Wo man in Bad Godesberg Billard, Darts und Co. spielen kann

Bad Godesberg · Als unser Autor noch zur Schule ging, gab es in seiner Heimatstadt viele Gastro-Betriebe mit Billard, Flipper, Kicker und Co. Doch was spielen die Gäste heutzutage in der Kneipe? Protokoll einer Tour durch Bad Godesberg.

31.01.2024 , 12:00 Uhr

Digitale und analoge Spiele im Paulaner am Kurpark: Bei Wirt Alo Chekre kann noch Darts gespielt werden. Foto: Axel Vogel

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Die Spurensuche beginnt im Club Galicia, dem Vereinslokal des gleichnamigen Fußballvereins. Das Restaurant liegt etwas versteckt in der Südstraße 124 im Industriegebiet Bad Godesberg-Nord. Hier soll noch ein öffentlich zugänglicher Kicker zu finden sein. Zwei Pärchen stehen an diesem Abend an Stehtischen vor der Tür und warten auf die Öffnung des Lokals. Aber leider Fehlanzeige: kein Kicker, dafür ein Bildschirm für Freunde von Fußballübertragungen.