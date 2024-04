Neuer Automatenkiosk am Friedensplatz Wo man in Bonn rund um die Uhr einkaufen kann

Bonn · 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche will Niclas Rüther seinen neuen Automatenkiosk in der Friedensplatz-Passage öffnen. Doch die Stadt erlaubt ihm das nur von Montag bis Samstag. Warum? Und wo man noch rund um die Uhr einkaufen kann.

15.04.2024 , 05:00 Uhr

Niclas Rüther hat in der Friedensplatz-Passage einen Automatenkiosk eröffnet. Foto: Benjamin Westhoff

Von Alessandra Fahl