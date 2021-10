Hohe Spritpreise : Wo und wann Tanken in Bonn am günstigsten ist

Robert Ippen tankt seinen Wagen in Kessenich. Er pendelt beruflich zwischen Köln und Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Neuer Rekord: Noch nie war Diesel so teuer wie am vergangenen Sonntag. Auch der Preis für Benzin könnte den bisherigen Höchstwert schon bald überschreiten. Wie ist die Stimmung an den Zapfsäulen in der Stadt?