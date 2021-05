Neuer Pfarrvikar für Bad Godesberg im Gespräch : Woelki entlässt komplette Leitung des Priesterseminars in Bonn

Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, soll Medienberichten zufolge umfassende Veränderungen im Bonner Priesterseminar planen. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Kardinal Woelki will nach Medienberichten am Montag die gesamte Leitung des Priesterseminars in Bonn austauschen. Romano Christen soll Pfarrvikar in Bad Godesberg werden. Dort könnte die Unruhe wachsen.

Kardinal Rainer Maria Woelki will offenbar die drei Leiter des Priesterseminars im Collegium Albertinum austauschen. Bereits an diesem Montag solle der Schritt erfolgen, meldete der Kölner Stadt-Anzeiger, der am Wochenende zuerst darüber berichtet hatte.

Eine offizielle Stellungnahme des Erzbistums gab es bislang nicht. Konkret geht es um drei Führungskräfte im Albertinum, wo derzeit 23 Seminaristen zu Priestern ausgebildet werden.

Den Meldungen aus Köln zufolge soll der bisherige Regens (Leiter), Pater Romano Christen, durch Regamy Thillainathan ersetzt werden. Christen soll seinerseits nun Pfarrvikar in Bad Godesberg werden. Er war 2019 wegen eines Thesenpapiers über Homosexualität als Krankheit in die Kritik geraten, Woelki hielt jedoch zunächst weiter an ihm fest.

Christens bisheriger Stellvertreter Tobias Hopmann soll Pfarrer in Euskirchen werden. Ihn soll der bisherige Repetent (Studienbegleiter) Markus Söhnlein beim Bonner Priesterseminar ersetzen. Abgelöst werden soll zudem Pfarrer Axel Hammes, der als Spiritual für die geistliche Begleitung der Studenten verantwortlich war.

Regamy Thillainathan könnte Regens werden

Der künftige Regens des Seminars, Regamy Thillainathan, war bisher Leiter der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“. Er gilt als ein besonders enger Vertrauter Woelkis. Zuletzt hatte er von sich reden gemacht, nachdem er von Papst Franziskus persönlich dazu ermutigt worden sein soll, die Berufungspastoral weiter auszubauen. Zuvor hatte er dem Papst in einen Brief geschildert, dass „wir im Erzbistum Köln so viele junge Menschen haben, die ein Theologiestudium beginnen“.

Sollte die Entscheidung so umgesetzt werden, wäre dies in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen steht dem Erzbistum, wie berichtet, eine päpstliche Visitation unmittelbar bevor. Dabei soll es neben möglichem Fehlverhalten in Missbrauchsfällen auch um die komplexe pastorale Situation im Erzbistum gehen.

Entscheidung kommt kurz vor dem Eintreffen der Visitatoren

Dass unmittelbar vor Eintreffen der Abordnung aus Rom eilends eine so grundlegende Personalentscheidung getroffen wird, dürfte bei den Visitatoren Fragen aufwerfen – zumal der Trennung dem Vernehmen nach Konflikte über den internen Betrieb im Albertinum, aber auch Meinungsverschiedenheiten zur Haltung gegenüber Kardinal Woelki und zum kirchlichen Umgang mit Homosexualität vorausgegangen sind.