Anhänger steht seit zwei Jahren Verwahrloster Wohnanhänger in Ippendorf blockiert zwei Parkplätze

Dicke Moosschichten, ein schwarzer Belag auf dem Fahrzeugdach und hochragendes Unkraut lassen darauf schließen, dass sich der Wohnanhänger in der Buchholzstraße in Ippendorf seit langer Zeit nicht von der Stelle gerührt hat. Die Anwohner beklagen sich seit zwei Jahren darüber. Gleich zwei gegenüberliegende Parkplätze blockiert der Wohnanhänger. „Es ist einfach ärgerlich“, sagt Anwohner Eberhard Weber. Besonders problematisch sei es, wenn auf dem Sportplatz in Ippendorf Trainings oder Wochenendspiele stattfinden und die zusätzlichen Parkplätze fehlen. Außerdem „sieht das Ding einfach hässlich aus in der Nachbarschaft“, findet Weber.