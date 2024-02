Bonner Verein für Gefährdetenhilfe Wohntraining in der Kaiserstraße soll Menschen Selbstständigkeit zurückgeben

Das stationäre Hilfsangebot für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, das der VfG und der Landschaftsverband Rheinland finanzieren, soll dabei helfen, den Bewohnern Eigenverantwortung zurückzugeben und sie auf dem Weg in die selbstständige Zukunft begleiten. Als Aufnahmevoraussetzung für einen der 13 Wohnplätze mit eigenem kleinen Apartment ist der vorangegangene Aufenthalt in einer stationären Maßnahme mit umfassendem Unterstützungsangebot sowie der Verlust des eigenen Wohnraums. Für die Bewohner, die zuvor etwa in größeren Gruppen im VfG-Wohnheim Am Dickobskreuz gelebt haben, ist es der nächste Schritt in Richtung eines eigenen Zuhause.