Wohnung ist unbewohnbar Bewohner löschen Brand in der Römerstraße in Bonn

Bonn · Ein Brand in einer Wohnung in der Römerstraße in Bonn hat am Montagmorgen viele Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Wohnung ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Es kam zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

05.08.2024 , 10:57 Uhr

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in der Römerstraße ist eine Wohnung laut Feuerwehr bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Foto: Petra Reuter