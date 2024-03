Starke Rauchentwicklung Wohnung nach Brand in Bonn-Endenich unbewohnbar

In Bonn-Endenich hat es am Montagmittag in einer Wohnung gebrannt. Gegen 12.25 Uhr rückte die Feuerwehr Bonn zu dem Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss in der Straße „Am Burggraben“ aus. Nach Informationen vor Ort war ein Feuer in einer Küche entstanden, das mit einer starken Rauchentwicklung einherging.