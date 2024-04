Wohnungssuche in Bonn Seniorin erhielt Wohnungskündigung aus heiterem Himmel

Es sollte ein fröhliches und ausgelassenes Fest mit der Familie und Freunden werden. Doch am Tag, als Hildegard Stenzel 80 wurde, kam alles anders. 57 Jahre wohnte die frühere Schulsekretärin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums im Erdgeschoss eines Hauses in Endenich. Am Geburtstag erhielt die gebürtige Gießenerin die Kündigung. Das traf sie beinahe wie ein Schlag.