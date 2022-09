Wohnungsbrand in der Innenstadt : Vierköpfige Familie musste sich in Bonn vor Feuer retten

Die betroffene vierköpfige Familie konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Ein Wohnungsbrand am Bonner Rheinufer sorgte in der Nacht für einen größeren Feuerwehreinsatz in der Innenstadt. Anwohner hatten starken Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Wohnungsbrand in die Vogstgasse gerufen. Dort hatten Anwohner starken Rauch wahrgenommen. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, konnten sich die vier Bewohner der brennenden Wohnung aus eigenen Kräften in Sicherheit bringen.

Durch die offenstehende Wohnungstür, wurde das Treppenhaus stark verraucht. Daraufhin konnten die anderen Bewohner diesen Weg nicht mehr nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Mit Hilfe von mehreren Einsatzkräften unter Atemschutz, wurde das Feuer gelöscht und der Rauch abgeführt.

Insgesamt wurden 14 Bewohner durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Niemand wurde verletzt. Bis auf die Anwohner der Brandwohnung, konnten noch in der Nacht alle weiteren Personen in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

(ga)