Erfolgreiche Verfolgungsjagd der Bonner Polizei Wohnungseinbrecher stiehlt Auto und möglicherweise Fahrrad

Einbruchsmasche

Eine Nacht bevor in die Bonner Wohnung eingebrochen und der Schlüssel des Volvo entwendet wurde, hat es in Niederkassel einen ähnlichen Fall gegeben. Auch hier wurde ein Wohnungseinbruch genutzt, um an den Fahrzeugschlüssel des später gestohlenen Fahrzeugs zu kommen. Auf GA-Anfrage bezüglich eines möglichen Zusammenhangs beider Taten erklärt Harry Kolbe, Pressesprecher der Polizei Bonn, zunächst ähnliches wie sein Kollege aus Siegburg: Beide Behörden arbeiten eng zusammen und prüfen einen Tatzusammenhang, näheres könne jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben werden. Allerdings erklärt Kolbe auch, dass es sich dabei um eine der Polizei bekannten Masche handelt, die nicht nur immer verbreiteter wird, sondern auch einen eigenen Namen hat - „Homejacking“. „Dabei brechen die Täter in Wohnungen oder Häuser ein, um gezielt nach Autoschlüsseln zu suchen. Es ist also ein Einbruch mit Entwendung des Pkw“, erklärt Kolbe. Beim Homejacking sind nicht selten professionelle Autodiebe am Werk, die so das „Knacken“ des Fahrzeugs umgehen. Auch Fahrzeugpapiere können von den Tätern auf die Art entwendet werden.