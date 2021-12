Bernhard von Grünberg über Bonner Wohnungsmarkt : „Profitgetriebenen Unternehmen nicht den Teppich ausrollen“

„Die Stadt gehört allen“: Für Felix von Grünberg ein passendes Motto für das Engagement in der Sozial- und Mietberatung. Foto: Meike Böschemeyer

Interview Bonn Seit 1971 bietet der Jurist und SPD-Politiker Bernhard von Grünberg in Bonn eine kostenlose Sozial- und Mietrechtsberatung an. Im Interview erklärt er, wie er den Wohnungsmarkt in Bonn gerechter machen will.