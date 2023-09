Bonn: Gesundheit und Arbeit Was eine Work-Life-Balance-Coachin über die Gen Z sagt

Früher war sie im Marketing tätig: „In meinem Berufsleben habe ich gesehen, wie Kollegen in einen Burnout und Depressionen gerutscht sind – bis hin zum Suizid“, sagt Julia Pedak. Die 35-Jährige wollte nicht in die Fußstapfen ihrer Kollegen treten und dachte darüber nach, wie es für sie weitergehen kann – heute ist sie Work-Life-Balance-Coachin. Ihr Coaching-Angebot nehmen vor allem Frauen wahr. Ihre Klienten kommen vor allem aus der Generation Y (1981 bis 1994 geboren). Sie glaubt, dass das am Geldfaktor liegt, jüngere können sich nach ihrer Einschätzung ein Coaching nicht leisten. Die Menschen, die zu ihr kommen, haben einen akademischen Hintergrund und arbeiten teilweise in Führungspositionen. Dass die Work-Life-Balance eine akademische Sache ist, glaubt Pedak aber dennoch nicht. „Ein Mensch an der Kasse hat nicht weniger Stress als einer in einem Büro“, sagt sie.