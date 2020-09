Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Weggang von Zara : Bonner Händler wollen in der Corona-Krise satte Miet-Rabatte

Geschäftsführer der Immobilienverwaltung Blömer am Markt: Philipp Blömer. Im Gebäude zwischen Markt und Remigiusplatz sind Zara, Schuh Görtz sowie die Fitness Company Mieter. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Viele Einzelhändler in der Bonner Innenstadt haben große Probleme in der Corona-Krise und fordern von den Immobilieneigentümern einen Nachlass bei den Mieten. Nicht in jedem Fall gibt es eine Einigung. Der Fall Zara zeigt, dass weitere Weggänge nicht auszuschließen sind.



Die Miethöhen in der Bonner Innenstadt geraten in Folge der Corona-Krise unter Druck. Um langjährige geschätzte Mieter zu halten, sind einige Vermieter ihnen in den letzten Monaten substanziell entgegengekommen. Jetzt versuchen vor allem große Ketten, dauerhafte Mietpreissenkungen durchzusetzen. Auch Modeanbieter Zara hat zunächst gepokert, wird sein Geschäft aber jetzt schließen.

Luigi Colangiuoli dagegen ist voll des Lobes. In der Bonngasse betreibt er seit 1999 als Franchisenehmer das Tacos mit mexikanischem Essen und Cocktails. „Wir möchten den Standort mit zehn fest Angestellten und 30 Aushilfen unbedingt erhalten“, sagt der Italiener. Doch der Lockdown brachte sechs Wochen mit Null-Umsätzen. Sein neuer Vermieter sprang Colangiuoli unkonventionell bei. Er erließ für drei Monate die Miete. Dafür soll nun ein neuer langfristiger Mietvertrag auf etwas höherem Niveau verhandelt werden. Colangiuoli: „Eine Stundung hätte uns nicht geholfen. Dann müssten wir alles später abtragen. Und die Bewährungsprobe kommt erst, wenn es im Winter bei anhaltenden Abstandsregeln keine Außengastronomie gibt“.

Auch Anna Gschwendner machte gute Erfahrungen. Am Dreieck betreibt die Kauffrau im Knusperhäuschen das Stammgeschäft ihrer Tee-Handlung. „Wir hatten während des Lockdowns als Lebensmittelhändler zwar geöffnet“, sagt sie, „aber die Stadt war wie leergefegt.“ Ein kurzfristig aufgesetzter Bestell- und Lieferservice verhinderte Kurzarbeit. Aber auch der langjährige Vermieter Winfried Kürten sprang in die Bresche. Er stundete drei Monatsmieten und gewährte einen Nachlass bis zum Jahresende. „Seit Beginn der Pandemie haben wir in direkter, persönlicher Abstimmung mit Herrn Kürten große Solidarität, großzügige Unterstützung und ein enormes Entgegenkommen erfahren“, freut sich Gschwendner und hofft auf Nachahmer.

Vermieter sehen Dramatik der Lage

Aufseiten der großen Vermieter wird die Dramatik der Lage ebenfalls gesehen. Größter Eigentümer dürfte die Aachener Grundvermögen AG aus Köln sein, die rund 4,5 Milliarden Euro der (Erz-)Bischöflichen Stühle zu Köln, Paderborn, Trier, Münster, Aachen sowie des Bistums Essen in 379 Immobilien investiert hat. 15 dieser Objekte stehen in der Post- und Remigiusstraße sowie auf dem Münsterplatz, berichtet Pressesprecherin Sonja Nees. Dazu gehören das bisherige Karstadt-Gebäude und das Kaufhaus Sinn Leffers.

Zu einzelnen Verträgen will sich das Unternehmen nicht äußern. Grundsätzlich strebe man aber „ein auf Langfristigkeit angelegtes Vertrauensverhältnis“ zu seinen Partnern an. „Wir versuchen mit unseren Mietern Lösungen zu finden, um diese Krise mit möglichst wenig Schaden für alle beteiligten Geschäftspartner zu überstehen“, erklärt Nees. Im Fall Karstadt hatte der Fondsverwalter nach Bekanntwerden der Schließungspläne für den Standort Bonn eine temporäre Mietkürzung um 50 Prozent angeboten, wohl auch um kurzfristigen Leerstand abzuwenden. Die Signa-Holdung als Eigentümerin von Karstadt-Kaufhof ließ sich bekanntlich nicht mehr darauf ein.

Noch näher dran am Marktgeschehen ist Philipp Blömer für die Immobilienverwaltung Blömer am Markt. Bis zum Jahr 2000 hatte die Familie ein Modehaus mit Vollsortiment im Gebäude zwischen Markt und Remigiusplatz betrieben, in dem jetzt Zara, Schuh Görtz und Fitness Fitness Mieter sind. „Wir sehen uns im Herzen immer noch als Einzelhändler“, erzählt Blömer, der als Geschäftsführer für ein Dutzend Gesellschafter spricht.

Bisherige Angebote reichen vielen Einzelhändlern nicht

Entsprechend hat er reagiert. Am ersten Tag der Geschäftsschließungen Mitte März bot er allen Mietern 50 Prozent Mietstundung und weitere Gespräche an. Das habe vielen aber nicht gereicht. Von den Mieteinnahmen des zweiten Quartals, das besonders durch den Lockdown betroffen war, habe das Unternehmen Beträge in Höhe von 13 Prozent erlassen, weitere 32 Prozent seien offen und würden zinslos gestundet. Auch umsatzabhängige Mieten seien im Gespräch. „Das war schon vor der Krise ein Thema, aber es kommt jetzt mit voller Wucht“. Je größer der Mieter, desto dreister das Vorgehen, hat er beobachtet. Vor allem große Ketten hätten zeitweise alle Zahlungen eingestellt. Dabei sei man selbst Banken gegenüber in der Pflicht und beinahe jährlich zu baulichen Maßnahmen für Brandschutz und energetische Sanierung verpflichtet.

Trotzdem möchte Blömer seine Mieter halten. Einer Gastronomin habe er deshalb drei Monatsmieten erlassen und einen Nachlass von 34 Prozent bis zum Jahresende eingeräumt, wenn die Hälfte dieser Summe in neue Ausstattung investiert wird. „Wir möchten damit einen sichtbaren Investitionsstau auflösen“, erklärt er. Die Mieterin habe dennoch zunächst abgelehnt.

Für die Innenstadt müsse man neben dem Einzelhandel auch andere Nutzungsformen suchen, glaubt Blömer deshalb. Luigi Colangiuoli dagegen will der Krise trotzen. Anfang Oktober will er am Martinsplatz in den Räumen des ehemaligen Roses den Bonner Ableger der Restaurant-Kette Extrablatt eröffnen. Allerdings ohne große Party: „Wir sperren einfach an einem Montagmorgen den Laden auf und sehen, wer kommt.“