Zeichen für bunte Gesellschaft : Bonn bekommt Zebrastreifen in Regenbogen-Optik

Bonn bekommt Zebrastreifen in Regenbogen-Optik

Bonn erhält einen Regenbogen-Zebrastreifen, wie es ihn beispielsweise in Sydney schon gibt. Foto: dpa

Bonn Bonn erhält seinen ersten Zebrastreifen in Regenbogen-Optik. Das hat die Bezirksvertretung in ihrer jüngsten Sitzung entschieden. Es gibt auch schon Einigkeit über den Standort.

Die Innenstadt bekommt ihren ersten Zebrastreifen in Regenbogen-Optik. Das hat die Bezirksregierung Bonn in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. „Bonn ist eine Menschenrechtsstadt und steht für eine bunte, gleichberechtigte Gesellschaft“, sagt Rolf Beu, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bezirksvertretung. Mit dem Regenbogen-Zebrastreifen setze man ein sichtbares Zeichen.