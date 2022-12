Foto verbreitet sich in Bonn : Was hat dieses Zeichen im Rheinauen-Rasen zu bedeuten?

Dieses Foto machte über die sozialen Medien die Runde. Foto: Privat

Bonn Fotos in den sozialen Medien zeigen ein seltsames Zeichen in der Bonner Rheinaue. Es wurde scheinbar in den Rasen gemäht. Was dahinter steckt.