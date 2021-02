Polizei Bonn sucht Zeugen : Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn In Bonn-Rüngsdorf hat es am Freitag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Am Freitag hat sich in Bonn-Rüngsdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 57-jähriger Mann verletzt. Gegen 18.15 Uhr stießen im Bereich der Bushaltestelle Mehlem Bahnhof an der Konstantinstraße ein grauer Citroen und der 57-jähriger Fußgänger zusammen. Wie die Polizei mitteilte sei bisher noch unklar, ob der Wagen zu diesem Zeitpunkt noch stand oder bereits von dem Fahrer (33) gesteuert wurde.