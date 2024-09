Auseinandersetzung am Rondell Rollstuhlfahrer sticht auf Mann am ZOB in Bonn ein

Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr sind mindestens fünf Männer am Rondell des Zentralen Busbahnhofs (ZOB) in Bonn in eine körperliche Auseinandersetzung geraten und ein 49-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, fiel der 49-Jährige infolge der körperlichen Auseinandersetzung zu Boden. Laut Zeugen soll dann ein 59-jähriger Rollstuhlfahrer, der zunächst nicht am Streit beteiligt gewesen war, aus dem Hintergrund neben den am Boden liegenden Mann gefahren sein und ihn mit einem Messer verletzt haben.