Schwarzarbeit in Visier Sicherheitsdienste bei „Jeck im Sunnesching“ vom Zoll kontrolliert

Wie Zollsprecher Ahland am Samstag ausführte, sei das Ganze Bestandteil einer bundesweiten Kontrollaktion, bei der Mitarbeiter von Wach- und Sicherheitsgewerbe im Fokus stehen. Nachdem Ahlands Kollegen bereits am Freitag die Sicherheitsdienste am Flughafen Köln/Bonn überprüft und dabei wenig zu beanstanden hatten, waren am Samstag Bonner Einrichtungen und Veranstaltungen an der Reihe, bei denen Sicherheitskräfte im Einsatz waren.