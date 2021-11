Weichenstörung in Köln-West : Fernzüge halten derzeit nicht am Bonner Hauptbahnhof

Wegen einer Weichenstörung wird der Bonner Hauptbahnhof derzeit nicht vom Fernverkehr angefahren. Foto: Matthias Kehrein

Bonn/Köln Wegen einer Weichenstörung in Köln-West fahren die Fernzüge am Montagmorgen mehrere Haltestellen nicht an. Auch der Hauptbahnhof in Bonn ist betroffen. Die Reparatur soll bis zum Nachmittag dauern.



Bahnreisende, deren Strecke über Köln oder Bonn führt, müssen sich am Montagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Wegen einer Weichenstörung im Bereich Köln-West müssten derzeit mehrere Halte im Fernverkehr entfallen, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Alle ICE-Züge von Köln in Richtung Koblenz würden umgeleitet und hielten nicht am Hauptbahnhof Bonn. Stattdessen gebe es einen Ersatzstopp in Bonn-Beuel.

Auch die IC- und EC-Züge von Köln in Richtung Koblenz werden demnach umgeleitet und halten nicht an den Hauptbahnhöfen in Köln und Bonn. Reisenden werde empfohlen, die eingerichteten Ersatzhalte in Köln Messe/Deutz und Bonn-Beuel zu nutzen oder auf den Regionalverkehr umzusteigen.

Die Reparatur an der betroffenen Weiche sollte nach ersten Angaben der Bahn voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern. Die Regional- und S-Bahn-Linien seien nicht betroffen.

(dpa)