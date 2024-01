Zuschüsse der Stadt Bonn Zukunft der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt ist unsicher

Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe an der Ahr haben in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ihre Spuren hinterlassen. Auch bei Opfern sexualisierter Gewalt, und zwar nicht nur wegen eines Anstiegs der Taten während des Lockdowns. Viele alte, eigentlich verarbeitete Traumata sind wieder aufgebrochen, Narben sind wieder zu Wunden geworden. Das stellt auch die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt fest, die als Anlaufstelle für alle Betroffenen, aber auch für deren Angehörige und für Fachkräfte dient und in dieser Form in Bonn einzigartig ist.