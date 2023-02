Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet : Zwei Demos ziehen am Freitag durch die Bonner Innenstadt

In Bonn wird am Freitag unteranderem für den Frieden in der Ukraine demonstriert (Symbolbild). Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Freitag ziehen gleich zwei Demonstrationszüge durch Bonn. Im Zentrum kann es deswegen zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und im öffentlichen Nahverkehr kommen.

Nach Angaben der Bonner Polizei ziehen an diesem Freitag gleich zwei Demonstrationen durch das Bonner Zentrum. Ein Protestzug richtet sich gegen das Todesurteil für den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd im Iran. Dieser Protest startet ab 15.15 Uhr am Münsterplatz und zieht von da aus durch die Straße Am Hof, über die Adenauerallee und die Lennéstraße bis zur Bushaltestelle Bundesrechnungshof/Auswärtiges Amt, wo die Versammlung um 19.30 Uhr enden soll. Laut Polizei rechnet der Veranstalter mit 200 bis 700 Personen.

Eine zweite Demonstration mit dem Titel „Demo für den Frieden anlässlich des Jahrestags nach Kriegsbeginn“ zieht von 17 Uhr vom Hofgarten aus in mehreren Kreisen durch die Bonner Innenstadt mit einer Zwischenkundgebung am Münsterplatz. Hier rechnen die Veranstalter nach Polizeiangaben mit etwa 150 Teilnehmern. Die Abschlusskundgebung gegen den Krieg in der Ukraine findet am Marktplatz statt und soll um 20 Uhr enden.