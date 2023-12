Vorläufige Festnahme Zwei Männer rauben 26-Jährigen in Bonner Nordstadt aus

Zwei Männer sind nach einem Straßenraub in der Bonner Nordstadt in der Nacht auf Freitag festgenommen worden. Gegen 3 Uhr sollen die beiden 22 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen laut Polizei einen 26-Jährigen in der Bornhemer Straße von hinten zu Boden gebracht haben.