Polizei im Großeinsatz Unbekannter verletzt zwei Menschen an Bornheimer Straße

Bonn · An der Bornheimer Straße in Bonn läuft am Mittwochvormittag ein Großeinsatz. Zwei Menschen sind dort verletzt worden - möglicherweise durch ein Messer. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt worden.

04.09.2024 , 11:47 Uhr

Die Polizei ist an die Bornheimer Straße ausgerückt, nachdem dort zwei Menschen verletzt wurden. Foto: Ines Bresler





Von Christine Bähr