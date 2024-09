Einsatz an Bornheimer Straße Polizei schießt auf mutmaßlichen Angreifer

Update | Bonn · An der Bornheimer Straße in Bonn läuft am Mittwochvormittag ein Großeinsatz. Zwei Menschen sind dort bei einem Messerangriff verletzt worden. Die Polizei schoss auf den Verdächtigen.

04.09.2024 , 12:25 Uhr

Die Polizei ist an die Bornheimer Straße ausgerückt, nachdem dort zwei Menschen verletzt wurden. Der Bereich ist abgesperrt worden, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Foto: Ines Bresler





Von Christine Bähr

Zwei Menschen sind am Mittwochvormittag an der Bornheimer Straße in Bonn verletzt worden. Die beiden seien nahe der Brühler Straße mit einem Messer angriffen worden, erklärte Robert Scholten, Pressesprecher der Bonner Polizei, auf GA-Anfrage. Die Angegriffenen waren nach Angaben der Polizei ein Mann und eine Frau. Die Frau sei leicht verletzt, der Mann schwerer. Lebensgefahr bestehe nicht. Mann sticht Rollstuhlfahrerin in den Nacken Messerattacken in Bonn Mann sticht Rollstuhlfahrerin in den Nacken Bonn bei Messergewalt in NRW auf Platz zwei Proportional zur Einwohnerzahl Bonn bei Messergewalt in NRW auf Platz zwei Die Polizei war mit zahlreichen Fahrzeugen und Beamten im Großeinsatz. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Einsatzkräfte schossen schließlich auf den Angreifer. Dadurch sei dieser schwer verletzt worden. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. „Nach ersten Erkenntnissen sollen die beteiligten Personen sich kennen und soll es zu einem Streitgeschehen gekommen sein“, sagte ein Polizeisprecher. Die Bornheimer Straße ist in dem Bereich weiträumig abgesperrt worden, Verkehrsteilnehmer werden umgeleitet. Gesperrt worden ist auch die Zufahrt vom Verteilerkreis auf den Heinrich-Böll-Ring. Es bilden sich lange Staus rund um die Bornheimer Straße, den Verteilerkreis und den Heinrich-Böll-Ring. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga/dpa)