Bonner Traditionsgaststätte vor Wiedereröffnung : Zwei Wirte hauchen dem Anno Tubac neues Leben ein

Wer einen Plan hat, will ihn umsetzen: Im Oktober wollen Dave Flynn und Ragnar Fleischmann das Anno Tubac als „Pub“ neu eröffnen. Rechts im Foto ist eine Dame zu sehen, die über die Besucher wachen soll. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Dave Flynn und Ragnar Fleischmann führen Kneipen in der Altstadt. Jetzt haben sie die Chance ergriffen, mitten in der Pandemie einen neues Projekt an der Kölnstraße in Angriff zu nehmen.