Zweiter Einbruch in Karl-Simrock-Schule Eingeschlagene Türen und Fenster in Endenicher Schule für 11 Euro Beute

Empfindlich gestört ist der Schulalltag, wenn ein Einbruch festgestellt wird. Die Polizei untersucht den Tatort, Schäden werden festgestellt und Spuren gesucht. Doch Arndt Hilse, Leiter der Karl-Simrock-Schule in Endenich, erzählt, dass man wegen der Häufigkeit der Einbrüche nicht mehr ganz so aufgeregt ist. Mindestens sechs Einbrüche hat Hilse in den vergangenen 15 Jahren melden müssen. Was ihn aber irritiert, ist, dass die Gemeinschaftshauptschule in diesem Monat schon zweimal das Ziel von Einbrechern wurde – zuletzt diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.