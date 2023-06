Gespräch mit Bürgerbeteiligung So will Bonn4Future die Bundesstadt bis 2035 klimaneutral machen

Sie ist Initiatorin von „Bonn4Future – Wir fürs Klima“, einer Bürgerbeteiligung, die der Stadt Empfehlungen für ein klimaneutrales und lebenswertes Bonn gibt. Dieses Verfahren flankiert den vom Stadtrat beschlossenen Klimaplan, dem städtischen Fahrplan für den Weg in die Klimaneutralität. Für dessen Umsetzung sind im Doppelhaushalt 2023/24 Investitionen von rund 50 Millionen Euro hinterlegt. Die Bürgerbeteiligung endete in diesem Jahr nach zwei Jahren Arbeit. Was haben die Bonnerinnen und Bonner in dieser Zeit erreicht?