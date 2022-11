Bürgerbeteiligung in Bonn : „Bonn4Future“-Teilnehmer überreichen Vorschläge für den Klimaschutz

Bonns OB im Interview : Dörner: Umweltspur auf der Oxfordstraße ist ein sehr großer Erfolg Bonns OB Katja Dörner will an ihrem bisherigen Kurs festhalten und die angestoßene Verkehrswende in der Stadt vorantreiben. Im Interview spricht sie zudem unter anderem über die Forsa-Umfrage, die Energiekrise und die Seilbahn.