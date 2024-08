Population in Bonn Warum der mobile Taubenschlag noch wenig Bewohner hat

Bonn · Nach zähen Beginn kommt Leben in den grünen Bauwagen am Zentralen Busbahnhof in Bonn. Die Stadt will dort mithilfe von Ehrenamtlichen die Taubenpopulation unter Kontrolle bekommen. Wie das Projekt läuft.

22.08.2024 , 10:00 Uhr

Der grüne Taubenschlag am Zentralen Busbahnhof ist mittlerweile zum Teil blickdicht eingezäunt. Foto: Niklas Schröder