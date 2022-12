Mediziner und Wissenschaftler ausgezeichnet : Herausragende Leistungen für die Krebsbekämpfung

Verleihung Deutsche Krebshilfe Preise Anne-Sophie Mutter überreicht den Preis an Agnes Glaus Foto: Benjamin Westhoff

Bonn: Deutsche Krebshilfe ehrt Wissenschaftler Die Geigerin und Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Anne-Sophie Mutter, zeichnet Mediziner und Wissenschaftler aus, die sich auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung hervorgetan haben.

Anne-Sophie Mutter, weltbekannte Geigerin und seit 2021 Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, zeichnete am Montag im Alten Rathaus herausragende Mediziner und Wissenschaftler aus, die sich auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung hervorgetan haben.

Die Diagnose kommt meist vollkommen überraschend und ist immer ein Schock: Rund 510.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an Krebs. Zwar haben sich die Heilungschancen in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Nichtsdestotrotz nimmt die Zahl der Krebsneuerkrankungen kontinuierlich zu und stellt das Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen.