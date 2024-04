Neuhoff soll Mandat niederlegen Bonner AfD-Mitglieder attackieren eigenen EU-Kandidaten

Neuhoff profiliert sich in der AfD auf höheren Ebenen. Er leitet die Programmkommission des NRW-Landesverbandes und sitzt in der Bundesprogrammkommission. Öffentlich wendet er sich zum Beispiel gegen „kulturfremde Versorgungszuwanderung“. Zusammen mit Björn Höcke, dem Kopf des völkischen AfD-Flügels, schrieb er nach eigenen Angaben an einer „Europaresolution“. In zwei Jahren gemeinsamer Arbeit, so Neuhoff in einem früheren Gespräch mit dem GA, habe er von Höcke „nicht einen Satz gehört, der politisch bedenklich gewesen wäre.“ Für die EU-Wahl steht Neuhoff auf dem AfD-Listenplatz 8.