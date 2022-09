Was steckt dahinter? : Verkehrszähler in der Bonner Altstadt beunruhigen Kneipengäste

Schwarze Kästen an Laternen in der Bonner Altstadt beunruhigen Kneipenbesucher und Anwohner. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Besucher und Anwohner der Bonner Altstadt hielten Verkehrszähler an Laternen für Kameras und waren beunruhigt. Die Polizei wusste nichts von den Vorrichtungen. Was sagt die Stadt dazu? Was steckt hinter den Messungen?

Schwarze Boxen an Laternen, zum Beispiel an der Heerstraße Ecke Dorotheenstraße, haben einige Kneipenbesucher in der Altstadt Anfang der Woche beunruhigt. Sie hielten die Kästen für Kameras, berichtete Frank Fremerey von Volt dem GA, und fürchteten offenbar bei ihrem abendlichen Bierchen gefilmt zu werden. Bei den Kästen handelt es sich nach Angaben der Stadt Bonn allerdings um Zählstellen für das Projekt „Bönnsche Viertel“, bei dem gemeinsam mit Anwohnern der Altstadt und des Beueler Combahnviertels nachhaltige Verkehrskonzepte entwickelt werden sollen.

Fremerey war selbst am Montagabend in der Kneipe Pawlow und erzählte, dass sich Wirte durch die Kästen belästigt und Anwohner überwacht fühlten. Es habe keine Vorabinformationen gegeben. Die Polizei wusste auf Nachfrage nichts von den Zählungen.

„Bei den „Kameras“ handelt es sich nicht um Kameras, sondern um Zählstellen der Stadt Bonn zu den Bönnschen Vierteln“, sagte Lea Hoffmann aus dem Presseamt der Stadt Bonn am Donnerstag. Die Kästen, die auch an der Breite Straße an Laternen zu finden waren, würden nach circa 48 Stunden und spätestens am Donnerstag wieder abgenommen.

Die Verkehrserhebung werde als Grundlagenermittlung für das Projekt „Bönnsche Viertel“ durchgeführt. Neben der Nordstadt wird laut Stadt dementsprechend auch im Combahnviertel eine Erhebung durchgeführt. Die Auflösung der verwendeten Kameras sei so gering, dass keine Kennzeichen der Fahrzeuge oder Gesichter erkennbar seien und somit die Anforderungen des Datenschutzes eingehalten würden. Die erhobenen Zahlen umfassten neben dem Fuß- und Radverkehr auch den Kfz-Verkehr.

Verkehrszählungen „grundsätzlich nicht vorab angekündigt“

Neben Maßnahmen, um den Autoverkehr in den Vierteln zu reduzieren und die Wege für Fußgänger, Radler und Busse zu verbessern, sollen durch das Projekt „Bönnsche Viertel“ nach Angaben der Verwaltung auch öffentliche Räume begrünt oder anderweitig verschönert werden. Die Menschen, die in den beiden Modellvierteln leben, sollen über Umfragen, Workshops und Infoveranstaltungen miteinbezogen werden.