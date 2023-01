Mehr Stände geplant : Bonner Begegnungsfest „Vielfalt“ kommt 2023 auf den Marktplatz

Bonn Das Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt“ soll am 11. Juni auf dem Bonner Marktplatz gastieren. Bis zu 55 Stände von Vereinen und Organisationen können aufgebaut werden. Zuletzt waren es nur 30.

Das Bonner Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt“ wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Wie die Stadtverwaltung, die Organisatorin ist, in der vergangenen Sitzung des Integrationsrates mitteilte, soll es am 11. Juni auf dem Marktplatz gastieren. Das Konzept des vergangenen Jahres bleibe demnach mit ein paar Änderungen erhalten. So soll es beispielsweise deutlich mehr Stände geben. Zuletzt kamen rund 3000 Besucher.

Umzug auf den Marktplatz

Dieser Schritt wurde im vergangenen Jahr teilweise rückgängig gemacht. Wegen der Corona-Pandemie reduzierte man die Standzahl auf knapp 30, zudem war nur noch der Bonner Marktplatz und nicht auch der Münsterplatz Spielort. „Dies wurde von den Besuchenden und Ausstellenden sehr gut angenommen, da so ein in der Vergangenheit häufig bemängeltes Zerreißen des Festes sowie Unmut bezüglich Ausstellungsständen auf einem Platz erster Güte und zweiter Güte vermieden werden konnte“, schreibt die Stadtverwaltung nun in einer Stellungnahme. Ein weiterer Vorteil: Die Kosten für Personal und Infrastruktur fielen geringer aus. Das Geld wurde stattdessen in professionelle Künstler gesteckt. Das gesamte Programm lief auf einem Showtruck ab. Die einzelnen Slots für die Auftritte der teilnehmenden Vereine und Organisationen wurden von 15 auf 30 Minuten verlängert. Das kam ebenfalls gut an, so die Stadt.