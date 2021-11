26-Jähriger wehrt sich gegen Polizei : Bonner beleidigt Polizist bei Auseinandersetzung rassistisch

Bonn An der Ecke Maximilianstraße/Poststraße ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Aufruhr gekommen. Ein 26-jähriger Bonner bedrohte zunächst im Streit zwei Männer und widersetzte sich dann dem Zugriff durch die Polizei.

Ein 26-jähriger Bonner hat in der Nacht zu Samstag an der Ecke Maximilianstraße/Poststraße bei einem Streit zwei Männer mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht und sich körperlich gegen Polizisten zur Wehr gesetzt. Nach Angaben der Polizei war der alkoholisierte Mann gegen 1.50 Uhr mit einem 23-Jährigen und einem 26-Jährigen in Streit geraten. Als die Beamten einen der Männer befragten, rannte der Verdächtige davon. Die Polizisten holten ihn aber ein und brachten ihn zu Boden. Dabei verletzte sich einer der Beamten am Bein.