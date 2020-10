„Kompetenzen endgültig geklärt werden“ : Bonner Bezirksbürgermeisterin hält an Klage fest

Brigitta Poppe-Reiners (Grüne). Foto: Grüne

Bonn Die Zahl der Bürgeranträge steigt enorm. Die Bonner Bezirksvertretung regt eine sogenannte Clearingstelle in der Verwaltung an, um der Flut Herr zu werden. Bezirksbürgermeisterin Poppe-Reiners hält indes an einer Klage gegen eine Ratsentscheidung fest.

Die Bürgeranliegen, mit denen sich die Bonner Bezirksvertretung zu befassen hat, haben in ihrer Zahl stetig zugenommen. 2018 waren es noch 91 Anträge, im vergangenen Jahr bereits 195. Bis Ende August dieses Jahres kamen trotz Pandemie 115 Bürgeranträge zusammen. Parkregelungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, ein Speakers-Corner im Stadtgarten, Ortsbeschilderungen: Die inhaltliche Mischung ist kaum zu überblicken. Um es mit den Worten des stellvertretenden Bonner Bezirksbürgermeisters Wolfgang Maiwald (CDU) zu sagen: „Es gibt nichts, was es nicht gibt.“

Das Gremium, dem Brigitta Poppe-Reiners (Grüne) als Bezirksbürgermeisterin vorsitzt, hat neben Anregungen und Beschwerden von Bürgern eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Empfehlungen zur Stadtplanung gehören dazu, Belange des Denkmalschutzes, die Ausstattung von Schulen und Sportplätzen. Das Kümmern um Belange der Vereine und Initiativen im Stadtbezirk oder die Pflege der Städtepartnerschaften fallen ebenfalls darunter wie Besuche von Bürgerinnen und Bürger bei Jubiläen und runden Geburtstag, die Poppe-Reiners und ihre Stellvertreter Maiwald und Jochen Reeh-Schall (SPD) besonders hervorheben. Sie schafften Nähe zwischen Politik und Bonnern. Oft erreichten in den Tagen danach handgeschriebene Dankschreiben das Stadthaus.

Nach sechs Jahren der Zusammenarbeit in einem Gremium, das ohne Bündnis, stattdessen mit wechselnden Mehrheiten operierte, ziehen Poppe-Reiners, Reeh-Schall und der nach 35 Jahren aus der Kommunalpolitik ausscheidende Maiwald eine weitgehend positive Bilanz ihrer Arbeit, aber eben nicht nur. 766 Tagesordnungspunkte waren alleine 2019 zu bewältigen, deutlich mehr als die Bezirksvertretungen in Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg vor der Brust hatten. Die Bonner BV hat zwar, wie die übrigen drei, 19 Sitze, wie es die Gemeindeordnung vorschreibt. Doch leben in Bonn mit 156.000 Einwohnern alleine doppelt so viele Menschen wie im zweitgrößten Stadtbezirk Bad Godesberg.

„Eigentlich müsste man darüber nachdenken, ihn zu teilen, aber natürlich identifizieren sich die Bürger mit ihrem Stadtbezirk“, sagte Poppe-Reiners. Reeh-Schall regt doch zumindest an, in der Verwaltung eine Art Clearingstelle einzurichten. Sicher zehn bis 20 Prozent der Anträge gehörten aus seinem Blickwinkel zum laufenden Geschäft der Verwaltung. Nicht zwingend bedürften sie einer Beratung der Bezirksverordneten, deren Sitzungen sich oft stundenlang ziehen. „Die Bürger dürfen erwarten, dass wir über ihre Anliegen in adäquater Zeit entscheiden“, sagte Reeh-Schall. Manchmal sind Klagen von Antragstellern zu hören, dass allzu oft vertagt und verschoben, aber eben nicht entschieden würde.