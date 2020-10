Zahl der Bürgeranträge steigt : Bonner Bezirksvertretung hält an Cityring-Klage fest

Bonn Die Zahl der Bürgeranträge steigt enorm. Die Bonner Bezirksvertretung regt eine sogenannte Clearingstelle in der Verwaltung an, um der Flut Herr zu werden. Bezirksbürgermeisterin Poppe-Reiners hält indes an einer Klage gegen eine Ratsentscheidung fest.

Konfliktpotenzial gibt es in der Bonner Bezirksvertretung (BV) immer wieder. Nach dem Ratsbeschluss zur Wiederöffnung des an der Wesselstraße gekappten Cityrings beanstandete Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners (Grüne) jüngst vergeblich die Entscheidung. Die BV sieht die Entscheidungszuständigkeit bei sich selbst und erkennt die überbezirkliche Bedeutung von Rathausgasse und Wesselstraße nicht an. Die Kölner Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde hatte den Ratsbeschluss zwar als regulär angesehen. Poppe-Reiners ließ mit mehrheitlicher Rückendeckung der Bezirksverordneten am 22. September allerdings Klage beim Kölner Verwaltungsgericht einreichen: Ausgang offen. Die Bezirksbürgermeisterin will trotz erwartbarer Änderungen nach der Kommunalwahl den Rechtsweg fortführen: „Ich will, dass die Zuständigkeit geklärt wird.“

Gemeinsam mit ihren Stellvertretern Wolfgang Maiwaldt (CDU) und Jochen Reeh-Schall (SPD) zog sie kürzlich Bilanz nach sechs Jahren Zusammenarbeit. Die Bürgeranliegen, mit denen sich das Gremium zu befassen hat, haben in ihrer Zahl stetig zugenommen. 2018 waren es noch 91 Anträge, im vergangenen Jahr bereits 195. Bis Ende August dieses Jahres kamen trotz Pandemie 115 Bürgeranträge zusammen. Parkregelungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, ein Speakers-Corner im Stadtgarten, Ortsbeschilderungen: Um es mit den Worten von Maiwaldt zu sagen: „Es gibt nichts, was es in der Bezirksvertretung nicht gibt.“ Das Gremium hat neben Anregungen und Beschwerden weitere Aufgaben zu erfüllen. Empfehlungen zur Stadtplanung gehören dazu, Belange des Denkmalschutzes, die Ausstattung von Schulen und Sportplätzen. Das Kümmern um Belange der Vereine und Initiativen im Stadtbezirk oder die Pflege der Städtepartnerschaften fallen ebenfalls darunter wie Besuche von Bürgerinnen und Bürgern bei Jubiläen und runden Geburtstagen. Oft erreichten danach handgeschriebene Dankschreiben das Stadthaus.

