Lustige Namen, kreative Ideen Bonner Brauer entwickeln Biere mit Vanille- oder Jalapeño-Note

Neulich lernte "Knupp der Dritte" in Bonn "Katy Berry" kennen. Sie feierten ein "Kürbisfest" mit "Aztekengold" und "Schmackofatz" und stießen an mit einem hopfenbetonten fruchtigen „Komma lecker bei mich bei“. Und wer jetzt denkt, was schreibt der Knopp denn da für einen Quatsch, der war nicht am Samstag bei der fünften Brauschau der Bonner Heimbrauer im Gustav Stresemann Institut.