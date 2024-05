EU-Wahlkampf in Bonn Bündnis ruft zu Demo gegen AfD-Politikerin Boßdorf auf

Gemeinsam mit ihrer Tochter nahm die EU-Kandidatin im Dezember 2021 an einer Querdenker-Demonstration in der Bonner Innenstadt teil, die von der rechtsextremen Splittergruppe „Revolte Rheinland“ organisiert worden war. Auch in ihrer Parteitagsrede erwähnte Boßdorf, dass sie in Bonn regelmäßig „gegen die Corona-Zwangsimpfung“ auf die Straße gegangen sei.