Feuer in Ladenlokal in Maximilianstraße Bonner Busbahnhof ist derzeit gesperrt

Bonn · Aktuell bekämpft die Bonner Feuerwehr einen Brand in einem Ladenlokal in der Maximilianstraße. Der Busbahnhof ist derzeit gesperrt. Mehr Infos folgen in Kürze.

05.11.2023, 20:55 Uhr

Der Bonner Busbahnhof ist wegen eines Feuers in der Maximilianstraße gesperrt. Foto: Petra Reuter