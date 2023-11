Feuer in Ladenlokal in Maximilianstraße Bonner Busbahnhof war wegen Großbrand in der Maximilianstraße gesperrt

Bonn · Die Bonner Feuerwehr hat am Sonntagabend einen Brand in einem Ladenlokal in der Maximilianstraße erfolgreich bekämpft. Der Busbahnhof war wegen der Arbeiten gesperrt. Durch Umleitungen der SWB ist jedoch kein Bus ausgefallen.

05.11.2023, 22:20 Uhr

Der Bonner Busbahnhof ist wegen eines Feuers in der Maximilianstraße gesperrt. Foto: Petra Reuter





Von Chantal Dötsch