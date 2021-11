Kritik nach dem ersten Jahr an der Macht : Bonner CDU attackiert Dörner und die Ratskoalition

Kritik nach dem ersten Jahr an der Macht

Bonn Oppositionsführer Guido Déus wirft der 2020 gewählten Ratsmehrheit „teure Symbolpolitik“, „Blockade-Strategie“ und „Postengeschacher“ vor. Wegen steigender Schulden, warnt der CDU-Politiker, drohe eine Steuererhöhung.

So setze die Koalition auf „einseitige Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs“, ohne vorher das Nahverkehrsangebot zu verbessern oder ausreichend Park & Ride-Plätze am Stadtrand zu schaffen. Die städtischen Personalkosten stiegen bis 2025 auf knapp 387 Millionen Euro, moniert Déus weiter; die Schulden erreichten bis dahin den Rekordwert von 2,7 Milliarden Euro. Es drohten ein „Irrflug in den Nothaushalt sowie Steuer- und Gebührenerhöhungen“.