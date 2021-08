Falsche Wahlbanner mit Armin Laschet : Bonner CDU erstattet Strafanzeige wegen Fake-Plakaten

Bonn Die Bonner CDU hat Anzeige wegen mehrerer falscher Wahlplakate erstattet. In mindestens drei Fällen wurden offenbar Rahmen des Bonner Werbepartners Ströer aufgebrochen. Auf den Plakaten ist CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu sehen.

In Bonn sind laut Bonner CDU an mindestens drei Stellen falsche Wahlplakate aufgetaucht, die die CDU in ein schlechtes Licht rücken. Auf einem von ihnen am Bertha-von-Suttner-Platz ist ein lächelnder NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu sehen. Zu lesen ist darauf „Hochwasser? Da kann ich nur lachen“. In einer Ecke des Plakats ist das CDU-Logo zu erkennen.