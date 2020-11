Kulturmacher in höchster Bedrängnis : Bonner CDU will eine Million Euro für freie Szene bereitstellen

Bonn Der Rettungsfonds könnte mit Einsparungen bei Oper und Schauspiel sowie beim Beethoven Orchester finanziert werden, schlägt die Ratsfraktion vor. Generalintendant Bernhard Helmich erhebt Einspruch.

Die CDU fordert einen „Rettungsfonds“ für die freie Kulturszene. Mit einem Antrag für die Ratssitzung am 10. Dezember will die Fraktion eine Million Euro bereitstellen, um die Existenz der kleinen Theater, Musikklubs und Kabaretts bis Ende nächsten Jahres zu sichern. Sie sind vom Corona-Lockdown besonders hart betroffen.

„Die freie Kulturszene ist unverzichtbares Markenzeichen unserer Stadt mit überregionaler Ausstrahlung“, schreibt der neue Fraktionsvorsitzende Guido Déus in einer Mitteilung. Die Hilferufe würden immer lauter. „Die erheblichen Einnahmeverluste können nicht mehr aufgefangen werden und bedrohen die Existenz einzelner Träger“, so der CDU-Mann. „Zusätzliches finanzielles Engagement der Stadt ist zum Erhalt dieser vielfältigen Kulturlandschaft unverzüglich notwendig.“ Die Million will die CDU möglichst bei Oper und Schauspiel sowie beim Beethoven Orchester holen. Die Stadtverwaltung solle mit den Kulturbetrieben ermitteln, „welche Kosten bis Ende 2021 durch den erheblich reduzierten Spielbetrieb eingespart oder im Falle der Kurzarbeit durch Landes- oder Bundesfördermittel kompensiert werden könnten“, so Déus.