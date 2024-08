Bundestagswahl 2025 Bonner CDU will mit dem Virologen Streeck in den Wahlkampf ziehen

Es war ordentlich was los im großen Saal des Stresemann-Instituts am Samstagvormittag. Die Bonner CDU hatte zur Aufstellungsversammlung des Kandidaten für den Bundestagswahlkreis 95 geladen, den die Christdemokraten immer noch mit großer Wehmut „Adenauer-Wahlkreis“ nennen. Altvordere wussten zu berichten, dass selbst sie die Hälfte der mehr als 300 anwesenden Gäste nicht kennen. Was vermuten lässt, dass der Zweikampf zwischen den beiden Kandidaten durchaus Anziehungskraft entfaltete.