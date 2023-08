Uni-Dozent von der Letzten Generation Bonner Christopher Sappok wegen Farbattacke auf RWE verurteilt

Von diesem Strafmaß rückte die Staatsanwaltschaft im Prozess ab und forderte stattdessen 150 Tagessätze zu je 60 Euro für die Sachbeschädigung. Damit gilt Sappok nun als vorbestraft, die Grenze dazu verläuft bei 120 Tagessätzen. Zudem könnte ihm RWE die Fassadenreinigung in Höhe von rund 17.000 Euro in Rechnung stellen. „Ich erkenne an, dass Sie ihre Auffassung vehement vertreten“, sagte die Richterin bei der Urteilsbegründung. „Allerdings ist der Bogen überspannt worden.“ Auch der Bonner Geologie-Professor Nikolaus Froitzheim, der Mitglied bei Scientist Rebellion ist, war vor Kurzem verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten bestrafte ihn mit 30 Tagessätzen zu je 120 Euro, weil er eine Straße in Berlin blockiert hatte.