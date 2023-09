Bonner City-Marketing verärgert Ratskoalition sagt Treffen mit Handelsverein ab

In der Folge führen die Bündnisfraktionen in ihrer Antwort an den GA aus: „Lassen Sie uns Bonn nicht schlecht reden.“ Eine Untersuchung der Stadt mit der Kölner Handelsschule habe im vergangenen Jahr habe gezeigt, „dass die allgemeine Attraktivität der Bonner Innenstadt in den letzten Tagen stabil geblieben ist.“ Die Ausgangslage sei gut, weiterhin sei die City mit allen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Herausforderungen durch Abwanderungen der Käufer ins Internet, ein verändertes Konsumverhalten eher hin zu Ausgaben für Kulturveranstaltungen und die Gastronomie sei der Koalitionären durchaus bewusst. Man habe den Handel finanziell mit einem Gutschein nach den pandemiebedingten Schließzeiten unterstützt und im Klimaplan die Anschaffung von Schließfächern in der Innenstadt und Park&Ride-Anlagen an der Peripherie für Autofahrer beschlossen.