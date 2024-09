„Aktenzeichen XY... ungelöst“ Wer ist der Mörder von Claudia Wilbert?

Bonn · Die 17-jährige Claudia Wilbert wurde 1979 brutal erschlagen. Ihre Leiche entdeckte man an einem Wanderparkplatz in Rheinbach. Die Ermittler haben neue Anhaltspunkte, die sie bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorstellen. Was geschah damals?

11.09.2024 , 13:55 Uhr

Mit diesem Foto wurde nach der vermissten 17-Jährigen gesucht. Foto: Repro Nicolas Ottersbach / Polizei Bonn

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn