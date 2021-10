Eiserne Hochzeit : Bonner Ehepaar verrät, wie ihre Liebe über 65 Jahre hält

Rolf und Monika Winand stehen auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Südstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Südstadt Rolf Winand durfte seine Frau erst heiraten, nachdem er seine Meisterprüfung bestanden hatte – ihr Vater wollte das so. Vier Jahre mussten sie bis zu ihrer Hochzeit warten. Heute blicken sie auf 65 Jahre Ehe zurück und verraten, wie die Liebe so lange hält.

Für den Schwiegervater war klar, die Tochter gibt es für den Verehrer erst, wenn der die Meisterprüfung bestanden hat. Also mussten Rolf und Monika Winand fast vier Jahre warten, bevor sie heiraten konnten. Die beiden hatten sich im August 1952 kennengelernt, als Monika zu Besuch bei ihrer Tante in Bonn war. Die war eine alte Schulfreundin von Rolfs Mutter.

Das Paar sitzt an einem großen Tisch im Wohnzimmer ihrer Wohnung in der Südstadt, während sie sich an damals erinnern. Ein Stockwerk tiefer haben sich die beiden das erste Mal getroffen. Sie war 18 Jahre alt, er 21. „Sie gefiel mir“, sagt Rolf Winand. „Aber gefunkt hat es erst später“, erinnert sich seine Frau – beim Tanztee im Café Kranzler. Das sei früher soetwas wie die Disco gewesen, erläutert Rolf Winand.