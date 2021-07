Tagespflege, Kita und OGS : Bonner Eltern müssen für den Juli nur die Hälfte des Beitrags zahlen

Bonn Die Stadt Bonn reduziert die Juli-Beiträge für die Kinderbetreuung in Tagespflegestellen, Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsgrundschulen. Die Oberbürgermeisterin bittet die Eltern aber um Geduld.

Die Stadt Bonn verzichtet für den Monat Juli auf die Hälfte der Elternbeiträge für den Besuch von öffentlich geförderten Tagespflegestellen, Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS). Das gab die Verwaltung am Dienstag bekannt. Damit fallen in diesem Jahr insgesamt dreieinhalb Monatsbeiträge weg – Januar, Mai, Juni und nun 50 Prozent im Juli. „Das ist ein wichtiges Signal der Unterstützung für die Familien, die durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie besonders betroffen waren“, so Oberbürgermeisterin Katja Dörner.